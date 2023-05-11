الرئيس العراقي يدعو لوضع الخلافات جانبا ويؤكد: مصير بغداد واربيل لا يتجزأ

أربيل (كوردستان24)- دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، الى وضع جميع الخلافات جانباً، فيما اشار الى ان مصير العراق واقليم كوردستان مرتبط ولا يتفرق.

وقال رشيد، في كلمة له بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني، في منطقة بارزان التابعة لاربيل عاصمة إقليم كوردستان، "أشكر كل الذين أسسوا هذا الصرح لأحياء ذكرى الزعيم مصطفى بارزاني، حيث أن تاريخ شعبنا مليء بالكثير من الأمجاد، وعلى طول سنوات نضالنا الوطني والقومي، أنتج الكثير من الأشخاص الكبار والعظماء، الذين ما زلنا نستذكرهم، وبفضلهم استمر نهجنا الوطني القومي لإحقاق حقوقنا المشروعة".

وأضاف، أن "الإحداث والمعطيات بالمنطقة بشكل عام، وأوضاع بلدنا تتعرض إلى الكثير من التحديات"، مبيناً انه "منذ أعوام كانت تعاني هذه المنطقة من الحروب وعدم الاستقرار السياسي، وخراب تلك المنظومة نتجت عنها ظروف غير مستحبة".

وأوضح: "اليوم هنالك ظروف أخرى، نحاول أن نستغلها لأجل مزيد من التقارب ومن أجل اللجوء لحوار سلمي لإعادة بناء البلد".

وشدد بالقول:"حان الوقت لجلوس جميع المكونات، لكي نضع كل الخلافات جانباً، وأن نبني بيئة صحية، وبناء بنية تحتية للبلاد من جديد، ونشارك بجميع مكوناتنا لبناء العراق، من خلال خلق استقرار سياسي للجيل الحالي وللأجيال المستقبلية".

وأشار إلى، أن "هنالك الكثير من المشاكل بين الحكومتي الاتحادية وأقليم كوردستان، وكذلك هنالك الكثير من أواصر التعاون بين الحكومتين، لإنهاء كافة الخلافات، وخلق برنامج سياسي يكون ضاماناً لحقوق كل شعب كوردستان".

وأكد، أن "مصير العراق وكوردستان مرتبط ولا يتفرق عن بعضهما البعض، وأن كل المراحل السابقة تقول لنا أن العراق لن يستقر ألا باستقرار كوردستان".

وأختتم بالقول: إن "حكومة كوردستان بحاجة للحكومة الاتحادية، لذلك من الضروري جداً، أن يكون هنالك جو من التوافق والحوار، لخدمة جميع الأطراف ومواجهة جميع التحديات".