جورج بوش يبعث برسالة إلى الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش برسالة تهنئة إلى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 11 أيار 2023، بمناسبة افتتاح الصرح التذكاري الوطني لبارزاني.

وقال بوش في رسالته "السيد مسعود بارزاني، أهنئك أنت وعائلتك على افتتاح متحف بارزاني الوطني. إنه تخليد لذكرى عظيمة، وهذا المتحف دليل واضح على الجهود والتضحيات التي بذلتها عائلتك في إعادة رسم التاريخ".

وأضاف "ميراث بارزاني هو التضحية وتحدي العقبات والصراعات، وانشاء هذا المكان هو سعي للتذكير بإنجازاته للأجيال القادمة، وآمل أن يفهم الشعب الكوردي بشكل أفضل نظرة بارزاني لمستقبل الأمة الكوردية".

وتابع "كنت دائما فخورا بكونك تحمل على عاتقك ميراث والدك، وكانت قيادتكم مهمة جدا للعراق لبدء مرحلة أخرى بعد سقوط نظام صدام حسين".

وقال بوش "لقد كنتم شريكا مهما جدا للولايات المتحدة الأمريكية وساهتم بشكل كبير في إبعاد خطر الإرهاب من كوردستان وتحويلها إلى شعلة أمل".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق "لقد كان شرفا عظيما أن أرحب بكم في البيت الأبيض، زوجتي لورا تتمنى لك حفلة سعيدة، آمل أن أراك مرة أخرى هذه المرة في تكساس".