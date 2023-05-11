سیاسة

جورج بوش يبعث برسالة إلى الرئيس بارزاني

author_image سوار أحمد
کوردستان جورج بوش الرئيس بارزاني تهنئة

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش برسالة تهنئة إلى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 11 أيار 2023، بمناسبة افتتاح الصرح التذكاري الوطني لبارزاني.

وقال بوش في رسالته "السيد مسعود بارزاني، أهنئك أنت وعائلتك على افتتاح متحف بارزاني الوطني. إنه تخليد لذكرى عظيمة، وهذا المتحف دليل واضح على الجهود والتضحيات التي بذلتها عائلتك في إعادة رسم التاريخ".

وأضاف "ميراث بارزاني هو التضحية وتحدي العقبات والصراعات، وانشاء هذا المكان هو سعي للتذكير بإنجازاته للأجيال القادمة، وآمل أن يفهم الشعب الكوردي بشكل أفضل نظرة بارزاني لمستقبل الأمة الكوردية".

وتابع "كنت دائما فخورا بكونك تحمل على عاتقك ميراث والدك، وكانت قيادتكم مهمة جدا للعراق لبدء مرحلة أخرى بعد سقوط نظام صدام حسين".

وقال بوش "لقد كنتم شريكا مهما جدا للولايات المتحدة الأمريكية وساهتم بشكل كبير في إبعاد خطر الإرهاب من كوردستان  وتحويلها إلى شعلة أمل".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق "لقد كان شرفا عظيما أن أرحب بكم في البيت الأبيض، زوجتي لورا تتمنى لك حفلة سعيدة، آمل أن أراك مرة أخرى هذه المرة في تكساس".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف