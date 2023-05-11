اقتصاد

حكومة الإقليم: شركة سومو دعت تركيا لإستئناف صادرات نفط كوردستان بشكل رسمي

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم الخميس 11 أيار 2023، أن شركة تسويق النفط العراقية دعت تركيا رسميا، يوم أمس الأربعاء إلى استئناف صادرات نفط الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه "بعد اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن ملف نفط الإقليم، تم الانتهاء من إجراءات استئناف صادرات النفط".

وأضافت الوزارة، أنه "في 10 أيار/مايو الجاري، دعت شركة "سومو" رسميا الجانب التركي إلى البدء في تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان".

واكد البيان، أن "كلا من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، ووزارة النفط الاتحادية الآن تنتظران حالياً رد تركيا لاستئناف صادرات النفط".

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