انسحاب المرشح محرم إنجه من السباق الرئاسي في تركيا قبل ثلاثة أيام من الاقتراع

أربيل (كوردستان24)- أعلن محرم إنجه أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية الخميس انسحابه من السباق، قبل ثلاثة أيام من إجراء الاقتراع. ومن المحتمل أن تعزز هذه الخطوة فرص أكبر منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانسحب إنجه، وهو أحد منافسي الرئيس التركي أردوغان، من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 أيار/مايو.

وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4 بالمئة من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، خلال مؤتمر صحافي "أسحب ترشيحي" للانتخابات.

إنجه واحد من أربعة متنافسين في الانتخابات التي تجرى الأحد المقبل إلى جانب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو وسنان أوغان.

وكان استطلاع للرأي أظهر في وقت سابق تخلف أردوغان عن منافسه كليتشدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبيل الاقتراع.