نيجيرفان بارزاني: وجه الرئيس بارزاني اليوم رسالة مخلصة لتعزيز الأخوة ورص الصفوف بين القوى السياسية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أن الرئيس بارزاني وجه اليوم في افتتاح متحف بارزاني الوطني، رسالة مخلصة لتعزيز الأخوة ورص الصفوف بين القوى السياسية، معرباً عن أمله بأن يلتزم الجميع بدعوة الرئيس بارزاني.

وقال نيجيرفان بارزاني في تصريح لكوردستان 24، "اليوم هو يوم تاريخي في افتتاح هذا المتحف هنا، لذلك أشكر كل من قدم جهداً لبناء هذا المتحف، وأرى من الضرورة أن أذكر اسم شخص عمل بجد وإخلاص لإتمام هذا العمل وهو سيروان بارزاني".

وأضاف أن "هذا المتحف مهم للغاية، كما أنه سيكون مصدراً ليعرف الجيل الحالي حجم معاناة وتاريخ شعبهم، ولكي يدركوا أن ما تحقق في كوردستان اليوم هو نتيجة لنضال ذلك التاريخ".

وأكد أن "رسالة الرئيس بارزاني اليوم كانت مخلصة وواضحة لتعزيز الأخوة ورص الصفوف، ودعا كافة الأطراف السياسية إلى الجلوس معاً".

وتابع "آمل أن تلتزم الأطراف السياسية بدعوة الرئيس بارزاني، وأن نفعل ما في وسعنا من أجل السلام والأخوة ورص الصفوف".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

وفي كلمته دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها قبل الـ 18 من الشهر الجاري.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".

كما أكد الرئيس بارزاني أن "العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وتشهد أجواء إيجابية"، مشيراً إلى أن "الذي حصل في بارزان هي حركة تحررية كوردستانية، ومعركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكورد والعرب، بل معركة ضد الظالم، وكيفما كان هذا الظالم عربياً أو كوردياً".