فارس عيسى: عملية إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان ستتواصل

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الخميس، أن عملية إرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم من جانب الحكومة الاتحادية ستتواصل إلى حين إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب.

وقال فارس عيسى في تصريح لكوردستان 24، إن "هناك نية صادقة لحل الإشكالات العالقة بين أربيل وبغداد"، مؤكداً أن الأطراف السياسية "توصلت إلى اتفاق بخصوص الموازنة" الاتحادية.

وأضاف أن "قدوم رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إلى بارزان، رسالة لشعب كوردستان، مفادها أنه يتعاطف مع أبناء إقليم كوردستان، ويهتم بحسم المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

وتابع إن "تم تطبيق الاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد مثلما هو، ولم يحدث فيه أي تغيير، سيكون في مصلحة شعب إقليم كوردستان".

وأكد أن "حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، سيحقق الاستقرار في العراق، وسيأخذ البلاد إلى منحى أفضل".

وبشأن ملف النفط، أشار عيسى إلى أن "الإقليم والحكومة الاتحادية عالجا ملف النفط ولم يتبق هناك مشاكل بشأنه، ما تبقى هو جود بعض المشاكل الفنية بين بغداد وأنقرة، ومن المؤمل حلها في أقرب وقت".

وشدد على أن "الحكومة الاتحادية أكثر حماساً لمعالجة المشاكل، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".