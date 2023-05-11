سیاسة

حسن العلوي: ملا مصطفى بارزاني مدرسة في النضال الوطني

وأكد أن "حضور هذا العدد الكبير من المفكرين"، في مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني في بارزان، "شيء يدعو إلى الفرح".
author_image أحمد حاجي
الكاتب والمفكر العراقي حسن العلوي
الكاتب والمفكر العراقي حسن العلوي
کوردستان الكاتب والمفكر العراقي حسن العلوي ملا مصطفى بارزاني متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكد الكاتب والمفكر العراقي حسن العلوي، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني مدرسة في النضال الوطني.

وقال حسن علوي في تصريح لكوردستان 24، إن "ذكر الزعيم الكبير مصطفى بارزاني أكبر من أي مناسبة"، مؤكداً أن "حضور هذا العدد الكبير من المفكرين"، في مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني في بارزان، "شيء يدعو إلى الفرح".

وأضاف أنه "سيتم ذكر ملا مصطفى بارزاني أكثر خلال السنوات المقبلة لأنه زعيم وطني"، مبيناً "ليرى الذين باعوا أوطانهم كيف تمسك هؤلاء بوطنهم".

وأشار إلى أن "ملا مصطفى بارزاني قضى جل حياته جالساً على الأرض، ولشدة تواضعه لم يكن يقبل الجلوس على الكرسي"، مشدداً على أنه "مدرسة في النضال الوطني".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

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