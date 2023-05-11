سیاسة

رئيس جمهورية العراق: العلاقات الجيدة بين أربيل وبغداد وصلت إلى مراحل متقدمة

وأضاف أن "توحيد صفوفنا، يجعلنا أكثر قوة في كل مكان، سواء كان في الداخل أو الخارج".
author_image أحمد حاجي
رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد
رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد
کوردستان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد علاقات أربيل وبغداد متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن العلاقات الجيدة بين أربيل وبغداد وصلت إلى مراحل متقدمة جداً، والمشاكل التي كانت عالقة في السابق تم معالجتها.

وقال عبد اللطيف رشيد أثناء حضور مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان في تصريح لكوردستان 24، "آمل أن تشهد العلاقات بين أربيل وبغداد تطوراً أكبر في المستقبل، وأن يتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن كافة النقاط الخلافية".

وأضاف أن "توحيد صفوفنا، يجعلنا أكثر قوة في كل مكان، سواء كان في الداخل أو الخارج، عندها يمكننا وضع خطط أكثر تقدماً".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

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