سیاسة

قنصل فرنسا السابق في أربيل: افتتاح صرح بارزاني الوطني يمثل أهمية كبيرة للتعرف على التاريخ الكوردي

وأكد أن "ملا مصطفى بارزاني والقاضي محمد زعيمان كافحا من أجل حرية الشعب الكوردي".
author_image أحمد حاجي
قنصل فرنسا السابق في أربيل فريدريك تيسو
قنصل فرنسا السابق في أربيل فريدريك تيسو
کوردستان قنصل فرنسا السابق في أربيل فريدريك تيسو نضال ملا مصطفى بارزاني متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكد قنصل فرنسا السابق في أربيل فريدريك تيسو، اليوم الخميس، أن افتتاح صرح بارزاني الوطني يمثل أهمية كبيرة للتعرف على التاريخ الكوردي.

وقال فريدريك تيسو أثناء حضور مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان في تصريح لكوردستان 24، إن "ملا مصطفى بارزاني لعب دوراً مهماً" في نضال الشعب الكوردي، و"ناضل كثيراً إلى جانب القاضي محمد لتأسيس جمهورية كوردستان" في مدينة مهاباد.

وأكد أن "ملا مصطفى بارزاني والقاضي محمد زعيمان كافحا من أجل حرية الشعب الكوردي".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

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