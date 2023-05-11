قنصل فرنسا السابق في أربيل: افتتاح صرح بارزاني الوطني يمثل أهمية كبيرة للتعرف على التاريخ الكوردي

أربيل (كوردستان 24)- أكد قنصل فرنسا السابق في أربيل فريدريك تيسو، اليوم الخميس، أن افتتاح صرح بارزاني الوطني يمثل أهمية كبيرة للتعرف على التاريخ الكوردي.

وقال فريدريك تيسو أثناء حضور مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان في تصريح لكوردستان 24، إن "ملا مصطفى بارزاني لعب دوراً مهماً" في نضال الشعب الكوردي، و"ناضل كثيراً إلى جانب القاضي محمد لتأسيس جمهورية كوردستان" في مدينة مهاباد.

وأكد أن "ملا مصطفى بارزاني والقاضي محمد زعيمان كافحا من أجل حرية الشعب الكوردي".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.