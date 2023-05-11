اقتصاد

حكومة كوردستان تعلن استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم

وأضاف البيان أن "كلاً من وزارتي الموارد الطبيعية في أربيل، والنفط الفيدرالية في بغداد، تنتظران استجابة تركيا لاستئناف عملية استلام صادرات النفط".
author_image أحمد حاجي
لوغو حكومة إقليم كوردستان
لوغو حكومة إقليم كوردستان
کوردستان دائرة الإعلام والمعلومات وزارة الثروات الطبيعية استئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنه بعد أن توصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، استكملت إجراءات استئناف تصدير نفط كوردستان.

وذكرت الدائرة أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أكدت في بيان لها، أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) طلبت رسمياً في الـ 10 من أيار مايو 2023، من الجانب التركي استئناف عملية استقبال النفط المصدر من إقليم كوردستان عبر خط أنابيب (كركوك/جيهان)".

وأضاف البيان أن "كلاً من وزارتي الموارد الطبيعية في أربيل، والنفط الفيدرالية في بغداد، تنتظران استجابة تركيا لاستئناف عملية استلام صادرات النفط".

 

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