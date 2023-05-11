سیاسة

برنار كوشنر: السلام هو السبب الرئيسي لقدومي إلى إقليم كوردستان

وأضاف أن "السبب الرئيسي لحضوري إلى هنا هو الاستماع إلى الخطب، أنا سعيد جداً لأن الجميع كان يتحدث عن السلام".
author_image أحمد حاجي
وزير خارجية فرنسا الأسبق برنار كوشنر
وزير خارجية فرنسا الأسبق برنار كوشنر
کوردستان وزير خارجية فرنسا الأسبق برنار كوشنر متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير خارجية فرنسا الأسبق برنار كوشنر، اليوم الخميس، أن السلام هو السبب الرئيسي لقدومه إلى إقليم كوردستان.

وقال برنار كوشنر أثناء حضور مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان في تصريح لكوردستان 24، "تمت دعوتي لحضور مراسم افتتاح هذا المتحف الفريد".

وأضاف أن "السبب الرئيسي لحضوري إلى هنا هو الاستماع إلى الخطب، أنا سعيد جداً لأن الجميع كان يتحدث عن السلام، وقدموا مقترحات من أجل السلام".

وتابع أن "الرئيس بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحدثا عن السلام والمصالحة، لذلك فلننتظر، سبب قدومي إلى هنا هو السلام".

وجرى اليوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

 

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