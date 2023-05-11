اقتصاد

العراق يبلغ تركيا باستئناف عمليات التصدير من ميناء جيهان اعتباراً من السبت المقبل

وأشار وزير النفط بحسب البيان، إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي".
author_image أحمد حاجي
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني
کوردستان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ميناء جيهان استئناف تصدير النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، عن إبلاغ السلطات التركية بإستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان- اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أن "شركة تسويق النفط العراقية سومو، أبلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 أيار الجاري".

وأشار وزير النفط بحسب البيان، إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو".

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