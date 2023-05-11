العراق يبلغ تركيا باستئناف عمليات التصدير من ميناء جيهان اعتباراً من السبت المقبل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، عن إبلاغ السلطات التركية بإستئناف عمليات التصدير من المنفذ الشمالي -ميناء جيهان- اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، أن "شركة تسويق النفط العراقية سومو، أبلغت شركة بوتاش التركية بإستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 أيار الجاري".

وأشار وزير النفط بحسب البيان، إلى "الانتهاء من إبرام التعاقدات مع الشركات الدولية لبيع وتسويق النفط الخام من منفذ جيهان التركي وفق الآليات التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية سومو".