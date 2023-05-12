أربيل على موعد مع فصل مسرحي جديد يستمر لأشهر

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يبدأ موسم مسرحي جديد في شهر تموز/يوليو من هذا العام في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وتستمر العروض المسرحية لأكثر من أربعة أشهر.

وبحسب المعلومات الواردة فإن 10 عروض مسرحية، جاهزة حتى الآن، للمشاركة في هذا الفصل المسرحي.

وقال مدير مسرح أربيل هيوا سعاد لكوردستان 24 إن الاستعدادات للمهرجان المسرحي لهذا العام ستكون مختلفة عن سابقاتها من النسخ، حيث سيتم تقديم عروض مسرحية كوردية في أربيل لأربعة اشهر.

وأشار سعاد الى ان هذه العروض ستطرح المشاكل الاجتماعية في المجتمع الكوردي، والهدف من عرضها هو خلق جو مسرحي جميل في المدينة، وتصالح الجمهور مع الفن المسرحي.

واضاف مدير مسرح أربيل "خلال السنوات الماضية، وبسبب الاوضاع في كوردستان، كانت الأنشطة الفنية بطيئة، وكان نقص القاعات المسرحية يشكل عقبة إضافية أمام كافة المشاريع الفنية".

وتم تشكيل فريق مسرحي اتفق مع المخرجين على تقديم العروض المسرحية الجديدة في أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وجمجمال وحلبجة ومدن أخرى.