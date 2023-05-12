سیاسة

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد دعمه لمبادرة الرئيس بارزاني

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- عبر المكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكوردستاني عن دعمه الكامل لمبادرة البارزاني التي وجهها لشعب كوردستان والاطراف السياسية خلال افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في بارزان، مؤكداً ان المكتب السياسي مستعد للقاء جميع الاطراف السياسية دون تمييز.

 

وفيما يلي نص البيان

نيابة عن أنصار وأعضاء وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نعبر عن دعمنا الكامل لمبادرة الرئيس بارزاني التي وجهها لشعب كوردستان والاحزاب السياسية، خلال افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في بارزان يوم أمس.

نثمن ونقدر مبادرة الرئيس بارزاني باعتبارها استمراراً لمبادرات البارزاني الراحل السلمية، ونعلن عن استعدادنا لتنفيذ أمر الرئيس بارزاني.

ومن حيث الشعور بالمسؤولية الوطنية ومراعاة للاوضاع في اقليم كوردستان والمنطقة، نرى أن اتخاذ خطوات عملية في تنفيذ أوامر الرئيس بارزاني أمراً مهماً، ونعرب عن استعدادنا الكامل للقاء جميع الاطراف دون تمييز.

 

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني

12 / 5 / 2023

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