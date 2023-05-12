الأنواء الجوية: عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع تصاعد للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية وتصاعد للغبار مع حدوث عواصف ترابية في اماكن متفرقة منها ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

ولفت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".