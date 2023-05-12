الرئيس بارزاني: الأجواء مناسبة لحل المشاكل مع بغداد وجديون في مبادرتنا لوحدة الصف الكوردي

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس بارزاني اليوم الجمعة 12 أيار 2023، ان الأجواء مناسبة لحل القضايا العالقة مع الحكومة الإتحادية، مؤكدا في الوقت نفسه جدية المبادرة التي أطلقها لوحدة الصف الكوردي.

وجاء حديث الرئيس بارزاني في كلمة له في اليوم الثاني من مراسم افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان.

وقال الرئيس بارزاني ان هناك نوايا طيبة من كافة الأطراف، والأجواء الحالية مهيئة لإجراء الحوار مع حكومة بغداد والتوصل الى حلول بشأن كافة المسائل العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية.

من جهة أخرى أكد الرئيس بارزاني على جدية المبادرة التي أطلقها يوم امس الخميس، لعقد اجتماع موسع بين كافة الأحزاب السياسية في كوردستان.

وقال "مبادرتنا جدية ونرغب بتحقيق وحدة الصف الكوردي وإزالة كافة التشنجات في العلاقة بين الأحزاب وأنا شخصيا أدعم المبادرة بكل طاقاتي، ويجب علينا كلنا كحكومة وبرلمان وأحزاب أن نعمل على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

وأطلق الرئيس مسعود بارزاني مبادرة يوم الخميس، دعا فيها جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع بين جميع الاطراف، داعياً الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لعقد اجتماع ايضا لازالة الضبابية الموجودة.

وقال الرئيس مسعود بارزاني "أوجه نداء الى جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع قبل الثامن عشر من هذا الشهر لبحث جميع المشاكل ومعالجتها، وقبل هذا الاجتماع ادعو المكتبين السياسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لعقد اجتماع لازالة الضبابية الموجودة وتهيئة الظروف لعقد الاجتماع الموسع".

أما عن العلاقات بين أربيل وبغداد، قال الرئيس بارزاني يوم الخميس "نرى إرادة قوية ونية صادقة، ومن هنا اريد أن اشكر الاخ محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، لما يبذله من جهود من أجل تطبيق الاتفاقية السياسية بكل جرأة، ومن هنا اقول له إننا ندعمك بكل قوتنا، وأثبت لنا في حال اذا كان هناك نية صادقة وإرادة قوية لن تكون هناك مشاكل عالقة بدون حلول، ونأمل ان تستمر هذه العلاقة الجيدة بين أربيل وبغداد من أجل حل كافة القضايا العالقة بين الطرفين.