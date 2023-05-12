السوداني يؤكد على ضرورة الإسراع في تشغيل مطار الموصل

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، على ضرورة تسريع تدشين مطار الموصل الدولي خلال المحدد المدة المحددة لإنجاز هذا المشروع.

وجاء حديث السوداني خلال زيارته مشروع مطار الموصل الدولي، للاطلاع على أعمال التأهيل والإعمار الجارية فيه.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإتحادي، ان "السوداني أطلع ميدانياً على سير العمل في مشروع إعادة إعمار المطار الذي تعرّض للتخريب على أيدي عصابات داعش الإرهابية، والوقوف على أهمّ العقبات والمشكلات التي تعترض العاملين، والجهات القائمة على المشروع".

وأكد السوداني على أن هذا المشروع الخدمي الاستراتيجي له أهمية عالية، ليس لمحافظة نينوى فحسب، وإنما لكلّ محافظات العراق، فضلاً عن أهميته في تنشيط حركة النقل والتجارة والاستثمار وارتباطه بمشاريع أخرى تخطط لها الحكومة في المحافظة.

وشدد على ضرورة أن تبذل الجهات المعنية كلّ جهودها لتسهيل إنجاز مراحل التأهيل، وضرورة الالتزام بالتوقيتات الموضوعة سلفاً لإتمام مراحله، من أجل التسريع في تشغيل المطار، ووضعه في خدمة باقي نشاطات إعمار البنى التحتية الأخرى ومواطني المحافظة والمسافرين، سواء كانوا من داخل العراق أو من خارجه.