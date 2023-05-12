أردوغان يلتقي مؤيديه قبل انتخابات الأحد

أربيل (كوردستان 24)- يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة مؤيديه قبل بدء العد العكسي لأصعب تحد انتخابي يواجهه خلال عقدين من الحكم.

ويُنظم أردوغان تجمعات انتخابية على مدار الساعة مع اقتراب الانتخابات الحاسمة الأحد التي وضعت على المحك حكمه ذا التوجه الإسلامي، في الدولة الوحيدة التي تعد غالبية مسلمة في حلف شمال الأطلسي.

تُظهر استطلاعات الرأي أن منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو يتقدم عليه بفارق طفيف وبأنه على وشك تجاوز عتبة الخمسين بالمئة من الأصوات اللازمة لتجنب دورة ثانية في 28 أيار مايو.

وما ساهم في تعزيز مواقع المعارضة انسحاب المرشح محرم إنجه الذي يمثل حزباً ثالثاً، يوم الخميس.

وتجنب أردوغان على غير عادته توّقع نتيجة الانتخابات الأشد تنافسية في تركيا في العصر الحديث، حين رد على سؤال من صحافي على التلفزيون ما إذا كان سيفوز في الانتخابات بالقول "صناديق الاقتراع ستقرر الأحد".

كما أقر أردوغان (69 عاماً) بأنه يواجه صعوبة في استمالة القاعدة الناخبة من الشباب الذين لا يتذكرون الفساد والفوضى الاقتصادية التي كانت سائدة في ظل الحكومات العلمانية في تركيا في التسعينيات.

وقال في ظهور إعلامي آخر هذا الأسبوع "هناك جيل في بلادنا لم يعايش أيّاً من المشكلات التي عايشناها".

يقوم أردوغان الجمعة بتجمع انتخابي مع أنصاره في معقل محافظ تاريخياً في إسطنبول قبل أن يلتقي المشاركين في افتتاح مسجد جديد في المدينة، هو بين مساجد كثيرة بنيت في مختلف أنحاء تركيا خلال عهده.

المصدر: AFP