سیاسة

سفيرة واشنطن لدى العراق: أتطلع لزيارة نصب بارزاني الوطني قريباً ورؤيته عن قرب

وتابعت "نشكر القنصل العام الأمريكي إيرفن هيكس لتمثيله الحكومة الأمريكية في هذا الحدث".
author_image أحمد حاجي
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي
کوردستان السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الجمعة، أنني أتطلع لزيارة نصب بارزاني الوطني قريباً ورؤيته عن قرب.

وكتبت السفيرة الأمريكية على حسابها في تويتر: "شهد حفل إفتتاح النصب التذكاري الوطني ومتحف بارزاني، حضور مجموعة متنوعة من القادة من إقليم كوردستان العراق وبغداد والمجتمع الدولي، للتعرف على قوة الوحدة والتعايش".

وتابعت "نشكر القنصل العام الأمريكي إيرفن هيكس لتمثيله الحكومة الأمريكية في هذا الحدث، وأتطلع لزيارة النصب قريباً ورؤيته عن قرب".

وجرى يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

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