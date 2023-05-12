أمن

اشتباكاتٌ بين البيشمركة وخلايا داعش في مخمور

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قوات البيشمركة في قرية "کەپران"- كوردستان 24
قوات البيشمركة في قرية "کەپران"- كوردستان 24
کوردستان مخمور كركوك البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت اليوم الجمعة، اشتباكاتٌ بين قوات البيشمركة ومسلحين من خلايا تنظيم داعش بناحية "گوێڕ" في قضاء مخمور بمحافظة كركوك.

جاء ذلك، بعد يومٍ من اشتباكاتٍ مماثلة شهدتها المنطقة، بين الحشد الشعبي ومسلحين من التنظيم الإرهابي، أسفرت عن مقتل 6 من عناصر داعش.

وقال رئيس بلدية "گوێڕ" مسعود نوري، إن عدداً من مسلحي خلايا داعش "هاجموا أمس الخميس  الحشد الشعبي في قرية "کەپران"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 من خلايا التنظيم".

وأشار نوري في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن مسلحي التنظيم "اختطفوا خلال الهجوم، راعي القرية، قبل أن يخلوا سبيله اليوم الجمعة".

في غضون ذلك، أفاد موفد كوردستان 24، إلى قرية "کەپران"، بوقوع اشتباكات بين البيشمركة ومسلحي داعش، أسفرت عن إصابة 5 عناصر من التنظيم.

وفي وقتٍ سابق، اختطف عناصر التنظيم أربعةً من سكان قرية "کەپران"، وقتلت شخصاً آخر.

أحد سكان القرية المذكورة، قال لـ كوردستان 24، أن عناصر التنظيم اختطفوا قبل نحو اسبوعين، أربعة من سكان قرية "کەپران"، قبل أن تقتل أحد المختطفين.

من جانبه، أكّد قرويٌ آخر أنهم يدافعون عن قريتهم ويتصدون لهجمات عناصر خلايا التنظيم بشكلٍ متكرر، عبر أسلحتهم الفردية "لقد بقينا نراقب القرية من فوق أسطح منازلنا لليالٍ عديدة".

وفي الـ 28 من أبريل نيسان الجاري، اختطف عناصر من خلايا داعش اثنين من أبناء القرية خلال قيامهما بصيد السمك، قُتِل أحدهما، وأُنقِذ الآخر.

 

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