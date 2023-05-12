سعدي بيره: من المقرر أن يجتمع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ويتفقا على جدول زمني مشترك

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره، اليوم الجمعة، أنه سيجتمع المكتبان السياسييان للحزبين الرئيسيين في كوردستان، ويتفقان على جدول زمني مشترك.

وقال سعدي بيره في تصريح لكوردستان 24، إن "لم تتفق الأحزاب السياسية على صيغة مشتركة، فإنها ستواجه مصاعب جمة".

وأضاف "كما هو مقرر، فإنه سيجتمع المكتبان السياسييان للحزبين الرئيسيين في كوردستان، ويتفقان على جدول زمني مشترك، ومن ثم سيعقدان اجتماعاً مع باقي القوى السياسية، وذلك لحلحلة القضايا والمشاكل الموجودة في أقرب وقت".

وأوضح أن "كافة القوى السياسية في كوردستان أبدت استعدادها لعقد اجتماع موسع فيما بينها"، مشدداً على أن "مواطني كوردستان كذلك يودون إنهاء كافة المشاكل السياسية".

وأشار إلى أن الحديث عن "نظام الإدارتين يعني صفر إدارة، وعدم الاتفاق"، مبيناً أنه "بدون توحيد الصفوف لن يبقى لنا وجود، لكن الاتفاق والوحدة يعني تحقيق كل أهدافنا وتطلعاتنا، بما في ذلك الاستقلال".

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها قبل الـ 18 من الشهر الجاري.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".

كما أكد الرئيس بارزاني أن "العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وتشهد أجواء إيجابية"، مشيراً إلى أن "الذي حصل في بارزان هي حركة تحررية كوردستانية، ومعركتنا مع الأنظمة السابقة ليست معركة بين الكورد والعرب، بل معركة ضد الظالم، وكيفما كان هذا الظالم عربياً أو كوردياً".