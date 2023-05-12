كركوك| صحفيون كورد يعترضون على آلية توزيع الأراضي على إعلاميي المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجموعة صحفيين كورد في كركوك، اعتراضهم على آلية توزيع الأراضي على إعلاميي المحافظة، معتبرين أنهم هُمِّشوا وحُرِّموا من هذا الاستحقاق.

جاء ذلك، في بيانٍ أصدره أكثر من 100 صحفي بعد أن عقدوا اجتماعاً، الجمعة، بخصوص محاولة توزيع الأراضي في المحافظة وحرمانهم منها.

وقال البيان، إن القائمة المرسلة إلى بلدية كركوك "لا تضمُّ أسماء الصحفيين الكورد الفاعلين في المحافظة والعاملين منذ أعوام في ظل جميع الظروف والمخاطر".

وأبدى هؤلاء الصحفيين موقفهم من هذه القضية عبر جملةٍ من الخطوات، هي:

1. نصرُّ على أن منح الأراضي أو أي امتيازات أخرى هي حقنا كصحفيين كورد اسوة بزملائنا من المكونات الكريمة الأخرى.

2. ليس لدى معظمنا انتماء في أية نقابة ولا نقبل باعتماد تأييد النقابة كشرط رئيسي و معيار لتوزيع الأراضي.

3. ندعو نواب كركوك في مجلس النواب العراقي إلى الوقوف بجانب هذه القضية والضغط من أجل حقوقنا.

4. ندعو محافظة كركوك وبلدية كركوك ووزارة البلديات العراقية إلى إجراء هذه العملية بنزاهة ومراعاة خصوصية كركوك.

5. اعتماد احصاء عام 1957 كمعيار لتوزيع الاراضي ، وعدم منح ارض في المحافظة لمن ليس من مواليد كركوك حسب تعليمات وزير البلديات العراقي.

6. يجب أن يعتمد نقاط المفاضلة المعمول بها كمعيار لتحديد من يحق له الحصول على الأرض.

7. اعتماد تأييد المؤسسة الإعلامية في تحديد الأولويات لمن يستحق الامتياز حسب الخدمة الصحفية و الإعلامية.

8. في حال عدم تلبية مطالبنا، فسوف نسلك جميع السبل القانونية و المدنية لنيل حقوقنا.

وكانت نقابة الصحفيين العراقيين أعلنت في وقتٍ سابق، أنها ستوزّع أراضٍ على جميع الصحفيين العاملين لدى مؤسسات مسجّلة لدى النقابة، فثي جميع محافظات البلاد.