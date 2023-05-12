سیاسة

قنصل كندا في العراق: نتطلع إلى زيادة التنسيق مع كوردستان في مجالات البيئة والتجارة والتعليم

وأكد أن "مشاركتنا في افتتاح متحف بارزاني الوطني والثقافي كان حدثاً مهماً".
author_image أحمد حاجي
القنصل الكندي لدى العراق كريكوري كاليكان
القنصل الكندي لدى العراق كريكوري كاليكان
کوردستان قنصل كندا في العراق كريكوري كاليكان متحف بارزاني الوطني

أربيل (كوردستان 24)- كشف القنصل الكندي لدى العراق كريكوري كاليكان، يوم الخميس، عن تطلع بلاده إلى زيادة التنسيق مع إقليم كوردستان، في مجالات البيئة والتجارة والتعليم.

وقال كريكوري كاليكان أثناء مشاركته في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني في تصريح لكوردستان 24، إن "افتتاح متحف بارزاني الوطني مناسبة مهمة، لأنه حمل رسالةً لأجل مستقبل كوردستان".

وأضاف "إلى جانب الدعم العسكري والعمل الإنساني، فإننا نتطلع إلى زيادة التنسيق مع إقليم كوردستان، في مجالات البيئة والتجارة والتعليم".

وأكد أن "مشاركتنا في افتتاح متحف بارزاني الوطني والثقافي كان حدثاً مهماً"، مشيراً إلى أن "الهدف منه هو تكريم ميراث مصطفى بارزاني".

وتابع "في الأسبوع الماضي حضرت مؤتمراً طبياً مخصصاً للحديث عن استجابة إقليم كوردستان للفيروسات والأوبئة".

وجرى يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.

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