قائدٌ في البيشمركة: داعش يستغل الفراغ الأمني للهجوم على كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال قائدٌ في البيشمركة، إن خلايا تنظيم داعش تستغل الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لتنفيذ هجماتٍ على بلدة "گوێڕ" بقضاء مخمور.

يأتي ذلك، بعد اشتباكاتٍ وقعت اليوم الجمعة بين البيشمركة ومسلحين من داعش في قرية " کەپران" التابعة لبلدة "گوێڕ" بقضاء مخمور في محافظة كركوك.

وقال قائد البيشمركة سالار أسعد لـ كوردستان 24، إن الوضع "الآن بات آمناً ومستقراً في قرية "کەپران"، معرباً عن استعداده لزيادة عدد قواته في المنطقة "إن تطّب الأمر".

من جانبه، قال العقيد لشكر علي، الضابط في البيشمركة: "بعد معارك أمس الخميس بين مسلحي داعش وقوات الحشد الشعبي ، وصلنا إلى "کەپران" وطمأنّا أهالي القرية، الوضع الحالي هادئ وسنحمي الأهالي ولن نتركهم وشأنهم".

وتابع: "بعد قتال الأمس، أطلقنا عملية واسعة النطاق في المنطقة بين البيشمركة والجيش العراقي لملاحقة العناصر الإرهابية من تنظيم داعش، لكننا لم نعثر على أي أحد منهم".

وكان رئيس بلدية "گوێڕ" مسعود نوري، قال إن عدداً من مسلحي داعش "هاجموا أمس الخميس الحشد الشعبي في قرية "کەپران"، أسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 من خلايا التنظيم".

وأشار نوري في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إلى أن مسلحي التنظيم "اختطفوا خلال الهجوم، راعي القرية، قبل أن يخلوا سبيله اليوم الجمعة".