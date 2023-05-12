سفير الفاتيكان في العراق: أضرحة الأنفال لعائلة بارزاني هزّت قلبي

أربيل (كوردستان 24)- أشاد سفير الفاتيكان في العراق، ميتجيا ليسكوفار، بأهمية التعايش الديني والقومي في إقليم كوردستان، منوّهاً أن أضرحة ضحايا الأنفال هزّت قلبه.

وكان سفير الفاتيكان لدى العراق، أحد المدعويين لحضور افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان، أمس الخميس.

وقال ليسكوفار في حديثٍ لـ كوردستان 24، "هناك أمران لفتا انتباهي خلال حضور افتتاح صرح بارزاني التذكاري، الأول هو حجم معاناة الشعب الكوردي وتضحياته في القرن الماضي".

والأمر الآخر، هو "كيفية تنظيم الحدث وتجهيز المتحف، كانت زيارتي ذات مغزى كبير، زرتُ أضرحة الأنفال لعائلة بارزاني، لقد هزّت قلبي".

وأضاف: "على الرغم من أن زيارتي إلى إقليم كوردستان كانت قصيرة، إلا أن ما رأيته ذكّرني بمدى أهمية التعايش بين الأديان والقوميات".

وفي جزءٍ آخر من حديثه، شدّد سفير الفاتيكان على ضرورة "أن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن ما حدث في الماضي لن يتكرر مرةً أخرى".

وبشأن العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان، أكّد ليسكوفار أن لدى الجانبين علاقات قوية.

وقال: "قبل الآن أجرى بابا الفاتيكان زيارةً لكوردستان، وقبل ذلك زار رئيس حكومة الإقليم الفاتيكان، وهاتين الزيارتين دليل صريح على قوة العلاقة التي تجمع الطرفين".