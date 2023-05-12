قنصل الأردن في أربيل: العلاقة بيننا وبين كوردستان متينة.. ونرغب في تطويرها بكافة المجالات

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في أربيل فؤاد خازر، يوم الخميس، أن العلاقة بين بلاده وإقليم كوردستان متينة، مشدداً على الرغبة بتطويرها في كافة المجالات.

وقال فؤاد خازر في تصريح صحفي، حضرته مؤسسة كوردستان 24، "تشرفنا بالمشاركة في فعاليات افتتاح المتحف الوطني للزعيم الراحل ملا مصطفى البارزاني".

وأضاف "حضر ضيف من المملكة الأردنية الهاشمية وهو أحد أعضاء مجلس الأعيان الأردني، وكذلك شارك السفير الأردني في بغداد، وذلك تقديراً من المملكة للإقليم وقيادته، وتقديراً لمسيرة الراحل الكبير، وكذلك تقديراً لفخامة الرئيس مسعود بارزاني حفظه الله".

وتابع: "وبهذه المناسبة أشكر الإقليم وقيادته ومؤسساته على حسن التنظيم وكرم الضيافة، وأيضاً أؤكد بهذا الصدد على عُمق ومتانة وتاريخية العلاقة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق الشقيق، وإقليم كوردستان العزيز، ورغبتنا وتصميمنا على تدعيم هذه العلاقة في كافة المجالات".

وختم حديثه: "وأهنئ الإقليم على هذا الحدث الكبير، وأهنئه كذلك على الإنجازات والتطور الذي نراه، وإن شاء الله سنرى مزيداً من التطور والتقدم والازدهار، وحفظ الله الإقليم وأهله وقيادته".

وجرى يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، وبإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور العشرات من الشخصيات السياسية من إقليم كوردستان والعراق، وشخصيات سياسية ودبلوماسية عالمية، افتتاح صرح بارزاني الوطني في منطقة بارزان.