دبلوماسي أميركي: ضريح ملا مصطفى بارزاني يعكس بساطته وتواضعه

أربيل (كوردستان 24)- أوضح السياسي والدبلوماسي الأميركي، بيتر غالبريت، أن ضريح ملا مصطفى بارزاني يعبّر عن بساطته وتواضعه، مؤكّداً أن الموقع الذي شُيّد فيه صرح بارزاني التذكاري احترق 16 مرة في الماضي.

وأمس الخميس، افتتح الرئيس مسعود بارزاني في منطقة بارزان، صرح بارزاني الوطني التذكاري، بحضور رئيسي الإقليم والحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقال غالبريت في تصريحٍ لـ كوردستان 24: "إنه شعورٌ خاص أن يكون هناك نصبٌ تذكاري وطني يعكس شخصية مقاتلٍ كوردي عظيم".

وأضاف: "صرح بارزاني الوطني التذكاري جذابٌ ومثيرٌ للاهتمام، ويخلق لدى الزوار شعوراً بالإحساس بالتاريخ".

وأوضح السياسي الأميركي أن أكثر ما أثار اهتمامه هو "وجود ثلاث قباب داخل صرح بارزاني، والتي ترمز إلى الأديان الثلاثة (الإسلام- المسيحية واليهودية)".

كما أشار إلى إعجابه بنصب الإبادة الجماعية بحق البارزانيين في المنطقة.

وعن انطباعه بضريح ملا مصطفى بارزاني، قال غالبريت "إن قبر بارزاني وضريحه يعكسان بساطته وتواضعه، وهو أمر عظيم بالنسبة إليه".

وقال السياسي والدبلوماسي الأميركي: "ثار ملا مصطفى بارزاني على الحكومات العراقية المتعاقبة وقاد انتفاضة وثورة الكورد، ولهذا ضحى بنفسه وهُجِّر".

وختم حديثه قائلاً: "إن العراق الذي وصف ملا مصطفى بارزاني بأنه شخصٌ خارج عن القانون ومتمرد، الآن رؤساء هذا البلاد فخورون بالمشاركة في افتتاح نصبه التذكاري ومتحفه".

وكان قد حضر حفل افتتاح اليوم الأول، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد- رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني- رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الحلبوسي- جينين بلاسخارت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

إضافةً إلى عددٍ من السياسيين العراقيين والكوردستانيين، فضلاً عن ممثلين عن عددٍ من الدول العربية والأجنبية.