تحت شعار العطاء مفتاح السعادة.. انطلاق احتفال "ماستی قەڵاتێ" أو "لبن القلعة" في حلبجة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت يوم أمس الجمعة 12 ايار 2023 احتفالات "ماستی قەڵاتێ" السنوي الرابع تحت شعار "العطاء مفتاح السعادة"، في قرية هاوار بمحافظة حلبجة، الخاص بمعتنقي الديانة الكاكائية.

وأقيمت خلال الاحتفال العديد من الانشطة الدينية الكاكائية والانشطة الفنية، الى جانب توزيع منتجات الالبان على بعضهم البعض.

هذا الاحتفال مناسبة قديمة للكاكائيين في قرى "هاوار و هاوار القديمة و درتوية" في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، وتُعدّ المشاركة في الاحتفال واجباً على الجميع.

وقال عاصي صالح فائق وهو أحد المشرفين على الحفل "يقام هذا الاحتفال سنوياً من قبل سكان هذه المنطقة، والهدف من إقامته هو تقوية روح المحبة بين بعضنا البعض".

وأضاف عاصي "في هذه المناسبة رسالتنا هي بأننا جميعاً معاً وأننا مثل عائلة واحدة، وقد جعلنا العطاء أساساً للعيش معاً، الذي هو ركيزة مهمة لافكارنا ومعتقداتنا".

وأوضح عاصي "ان يوم الاحتفال هو أحد الايام الخاصة عند الكاكائيين في حلبجة، ويعود تأريخه الى العصور القديمة، حيث كان الناس يقدمون منتجات حيواناتهم للمحتاجين، لذلك كان هذا عاملاً لتعزيز العلاقات االاجتماعية واتخذ طابعاً دينياً أيضاً، وكانوا يزورون الاماكن المقدسة عند الكاكائيين في قرى هاوار وهاوار القديمة ويصلون من أجل زيادة أرزاقهم".