محافظ دهوك: منذ مئات السنين يعيش سكان شيخان مع بعضهم رغم اختلاف دياناتهم وطوائفهم

أربيل (كوردستان24)- انطلق مهرجان شيخان للتعايش اليوم السبت 12 ايار 2023، حيث ألقى محافظ دهوك كلمة جاء فيها، على مر التأريخ وحتى الآن، كانت شيخان مكاناً للتعايش منذ مئات السنين، ويعيش سكان شيخان هنا مع بعضهم رغم اختلاف دياناتهم وطوائفهم.

وقال محافظ دهوك علي تتر في كلمته أثناء المهرجان "في محافظة بشكل عام وقضاء شيخان بشكل خاص، توجد لغات وثقافات وديانات مختلفة، وعلى الرغم من ذلك، يعيشون جميعاً معاً وبدون مشاكل، ويشاركون بعضهم البعض في أفراحهم وأحزانهم".

وأضاف علي تتر في كلمته "منذ مئات السنين يعيش سكان شيخان هنا مع بعضهم رغم اختلاف دياناتهم وطوائفهم، ولا أحد هنا ضيف أو مشرد، بل الجميع هنا إخوة وأخوات، ويجب علينا أن نستمر في دعم بعضنا البعض من أجل التغلب على الشدائد".

وأكد محافظ دهوك في كلمته "ان مهرجان شيخان للتعايش خطوة ضرورية ومهمة، ولا يوجد هناك أي طائفة أو ديانة تملك المنطقة، بل كان أهالي شيخان منذ القدم وعبر التأريخ يعيشون هنا معاً جنباً الى جنب".