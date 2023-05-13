وزيرة الزراعة في حكومة كوردستان: قدمنا كافة التسهيلات لأصحاب المشاريع الزراعية

أربيل (كوردستان24)- انعقد في مدينة السليمانية اليوم السبت 12 ايار 2023 ملتقى القطاع الحيواني في إقليم كوردستان، حيث أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان في كلمة لها، قدمنا كافة التسهيلات لاصحاب المشاريع الزراعية في كوردستان.

وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني في كلمتها بالملتقى "منذ بداية عملي كوزيرة للزراعة والموارد المائية، بذلنا قصارى جهدنا لاكمال معاملات الفلاحين وأصحاب المشاريع في وقت قصير، ولهذا الغرض قمنا بتوسيع صلاحيات المديريات العامة في المحافظات والوحدات الادارية".

وأضافت وزيرة الزراعة "على الرغم من الخطوات المتخذة من قبلنا وسن قوانين جديدة، قمنا بتعديل جميع التعليمات في الوزارة، وكانت هذه خطوة مهمة وضرورية لتسهيل اعمال كل الذين يريدون العمل في القطاع الزراعي".

وأوضحت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان "بعد أن ادركنا أن هناك فجوة بيننا وبين أصحاب مشاريع الدواجن، قررنا إنشاء المجلس الاعلى الصناعي للدواجن، ويكون هذا المجلس حلقة وصل بين حكومة إقليم كوردستان وأصحاب المشاريع، وفي هذا المجلس يتم تبادل الاراء ومناقشة المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع وكيفية إدارة الاعمال في المشاريع".