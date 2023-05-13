تحالف الوحدة القومية يعلن تضامنه مع مبادرة الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تحالف الوحدة القومية، أكبر كتلة قومية للشعب (المسيحي - الكلداني والآشوري والسرياني) في برلمان كوردستان عن تضامنه وتأييده لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني.

وكان الرئيس بارزاني أطلق خلال كلمةٍ له في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري بمنطقة بارزان، مبادرةً لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف الكوردية، لإنهاء الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الإقليم.

وثمّن تحالف الوحدة القومية، في بيانٍ السبت، دور الرئيس بارزاني في حل المشاكل والخلافات بين الأطراف السياسية من خلال استعداده لدعم كل الجهود من أجل تذليل العقبات والتوصل إلى حلول تؤدي إلى الانفراج في الوضع السياسي الراهن.

في غضون ذلك، ناشد التحالف الذي يترأسّه آنو جوهر عبدالمسيح، جميع الأطراف السياسية في الإقليم للاستجابة لمبادرة الرئيس بارزاني والجلوس معاً ورص الصفوف لمواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه إقليم كوردستان.

داعياً لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن وضمن السياقات الدستورية والقانونية وأولها ضمان حق وصون الكوتا القومية لأبناء الشعب المسيحي.

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وفيما يـأتي نص البيان كما وصل لـ كوردستان 24:

تصريح لرئاسة تحالف الوحدة القومية

واجه اقليم كوردستان في الاونة الاخيرة أجواء و ظروف سياسية متوترة بين مختلف الاطراف السياسية، نتيجة عدم التوصل الى اتفاق حول الملفات العديدة العالقة بينها.

‏في خضم هذه الازمة السياسية الخانقة و الاجواء السياسية المتوترة ومن خلال كلمته في 11\5\2023 بمناسبة افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري في قرية بارزان، اطلق فخامة الرئيس مسعود بارزاني رسالة ودعوة ومبادرة لجلوس جميع الاطراف السياسية في الاقليم وخصوصا الحزبين الرئيسين الپارتي واليكيتي على طاولة حوار لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بينهما بالحوار الاخوي المنفتح، وانهاء هذا الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الاقليم وبدعم مباشر من فخامته .

اننا في تحالف الوحدة القومية وكأكبر كتلة قومية لشعبنا (المسيحي - الكلداني والاشوري والسرياني) في برلمان كوردستان نعلن تضامننا وتأييدنا لهذه المبادرة القيّمة، ونثمن عاليا دور الرئيس بارزاني في حل المشاكل والخلافات بين الاطراف السياسية من خلال استعداده لدعم كل الجهود من اجل تذليل العقبات والتوصل الى حلول تؤدي الى الانفراج في الوضع السياسي الراهن.

لذا نناشد جميع الاطراف السياسية في الاقليم الى الاستجابة لمبادرة الرئيس بارزاني والجلوس معا ورص الصفوف لمواجهة جميع التحديات والعقبات التي تواجه اقليم كوردستان , واجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة في اقرب وقت ممكن وضمن السياقات الدستورية والقانونية واولها ضمان حق وصون الكوتا القومية لابناء شعبنا ومن خلال الاليات التي قدمها تحالفنا في رسالته الى اليونامي وموقفه المعلن في الاجتماع الجامع مع هيئة رئاسة البرلمان والبيان الرسمي المعلن مسبقا من قبل التحالف بتاريخ ١٣ نيسان من العام الجاري والذي ينص على :

أولا/ اجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ودون أي تأجيل وفي الموعد الذي حدده فخامة رئيس إقليم كوردستان.

ثانيا/ ان تكون انتخابات كوتا المكون المسيحي (الكلدان والسريان والاشوريون) القومية ضمن دائرة انتخابية واحدة دون أي تجزئة على مستوى إقليم كوردستان ككل.

ثالثا/ ضرورة استحداث سجل ناخبين خاص بناخبي كوتا المكون المسيحي (الكلدان والاشوريين والسريان) وان يتم حصر التصويت بهم وأيضا استحداث محطات وصناديق وبطائق اقتراع خاصة بالمكون.

‏آنو جوهر عبدالمسيح عبدوكا

‏رئيس تحالف الوحدة القومية

‏ 13\5\2023