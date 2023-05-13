افتتاح مكتبة "جويس بلو" بقلعة أربيل تكريماً لنضالها في دعم الكورد

أربيل (كوردستان 24)- افتتح القنصل العام الفرنسي بأربيل، أمس الجمعة، مكتبة "جويس بلو" في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بقلعة أربيل، وذلك تكريماً لنضالها في دعم القضية الكوردية.

وحضر حفل الافتتاح، محافظ أربيل أوميد خوشناو، والقنصل الفرنسي العام أوليفر ديكوتيكنس، والبروفسور كندال نزان مدير المعهد الكوردي في باريس، وممثل حكومة كوردستان علي دولمري، إضافةً لعددٍ من الأساتذة الجامعيين في فرنسا.

وغرّد القنصل العام الفرنسي بأربيل،عبر تويتر: "بحضور السيدة جويس بلو، افتُتِحت مكتبة (IFPO)، تكريماً لهذه المرأة النادرة التي أسست التعليم الكوردي في فرنسا وتدعم على الدوام القضية الكوردية".

وتوجد ثلاثة فروع أخرى لمكتبة "جويس بلو"، أحدها في العاصمة اللبنانية بيروت، والفرع الثاني في دمشق، والثالث في العاصمة الأردنية عمّان.

وجويس بلو عالمة لغوية مختصة باللغات الشرقية، تحديداً اللغة الكوردية، من مواليد القاهرة عام 1932 تقيم في فرنسا منذ 1955.

بعد حصولها على شهادة الماجستير، بدأت بدراسة الدكتوراه في مجال اللهجات والأنثروبولوجيا الكوردية، وبفضل ذلك تعددت زياراتها إلى إقليم كوردستان عام 1967.

وخلال زياراتها المتكررة إلى الإقليم بهدف البحث عن وثائق متعلقة بالكورد ولغتهم لإنجاز دراسة الدكتوراه، سكنت مع عائلة كوردية جميع رجالها وشبابها من البيشمركة ويقاتلون في الجبال.

لدى جويس بلو، نتاجات أدبية عديدة، من أهمها قاموس اللغة الكوردية/الفرنسية/الإنكليزية الذي كان أول قاموس يظهر في هذا المجال في فرنسا.

وأيضاً قاموس كوردي فرنسي ومدونات في استعمال اللغة الكوردية بالسورانية والكرمانجية والعديد من التراجم لأعمال أدبية والكثير من الدراسات الأدبية الأخرى.

منذ تأسيس المعهد الكوردي في فرنسا عام 1983، شاركت جويس بلو، في فعاليات الطلاب الكورد في باريس عبر جمعيتهم "مالا كوردان" أي بيت الكورد التي كانوا يستخدمونها في نضالهم للدفاع عن القضية الكوردية.

من مؤلفاتها:

القضية الكوردية دراسة اجتماعية وتاريخية عام 1963

كورد العمادية وجبل سنجار- تحليل لغوي ونصوص فلكلورية عام 1975

يهود كوردستان عام 1985

التراث الكوردي عام 2012