بسيارةٍ مفخخة و4 انتحاريين.. هكذا خطّط صدام حسين لاغتيال الرئيس الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- في حوارٍ مع صحيفة الشرق الأوسط، يكشف مدير شعبة أميركا في المخابرات العراقية، سالم الجميلي، تفاصيل محاولة المخابرات العراقية، بأمرٍ من صدام حسين، لاغتيال الرئيس الأميركي جورج بوش الأب خلال زيارته الكويت عام 1993.

يقول الجميلي: "في عام 1993 عندما علم جهاز المخابرات العراقية ببرنامج زيارة بوش الأب إلى الكويت، رفع الجهاز إلى الرئيس العراقي صدام حسين اقتراحاً للموافقة على تنفيذ عملية انتحارية تستهدف قتل الزائر في مدينة الكويت".

وكان الغرض من العملية "معاقبة بوش على ما فعلته أميركا في عهده بحق العراق وجيشه".

ويضيف الجميلي: "كانت الخطة تقضي بتفخيخ سيارة لاند كروز مع أربعة أفراد جميعهم يحملون أحزمة ناسفة، ثلاثة منهم من مديرية العمليات الخاصة وآخر من الكويتيين البدون".

ويتابع: "مهمة الكويتي البدون كانت بصفته دليلاً في الصحراء لتهريب السيارة والمنفذين وإدخالهم إلى الكويت. كان من المقرر أن تُفجّر السيارة عن بُعد بهدف تعطيل الموكب وإرباكه، ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الهجوم بأحزمة الانتحاريين الناسفة".

وزاد: "تم تفخيخ السيارة باستخدام 100 كلغ من المتفجرات وإخفائها بطريقة لا يمكن كشفها. وبهدف التأكد من دقة إخفاء المتفجرات وعدم كشفها؛ عرضوا السيارة على أكثر من معرض للسيارات في بغداد لفحصها وتحديد ما إذا كانت تعرّضت لحادث أو وجود آثار تعديلات أجريت عليها أو أي إصلاحات، وبعد فحصها أقرّوا بسلامتها".

وقال: "كان مقرراً إدخال السيارة إلى الكويت بعد المرور بدولة خليجية، ووصلت فعلاً إلى الكويت، ارتبك أحد المنفذين وأبلغ السلطات الكويتية وتم اعتقال جميع المشاركين وفشلت العملية".

وبحسب الجميلي، كان رد الفعل الأميركي مهاجمة مبنى المخابرات بـ22 صاروخاً بعيد المدى في يونيو (حزيران) 1993.