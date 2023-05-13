تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي وتحذيراتٌ من المخالفات

أربيل (كوردستان 24)- دخلت تركيا اعتباراً من الساعة السادسة، من مساء اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة صباح غدٍ الأحد.

وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حادة بين معسكري المرشحَين الرئيسيّين، مرشح التحالف الجمهوري الحاكم رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وبموجب الجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فقد انتهت بحلول الساعة السادسة فترة الدعاية الانتخابية، ما يعني فرض حظر للنشر على الأخبار المتعلقة بالانتخابات، ووقف أشكال الدعاية الانتخابية كافة.

ووفقاً للمادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، أي في الرابع من مايو/أيار، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، أي اليوم السبت، مع دخول فترة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

وبناءً على ذلك، يُحظر اعتباراً من السادسة من مساء اليوم، نشر أي أخبار أو تعليقات أو مقالات تتضمن دعاية انتخابية، أو تحتوي على ما يؤثر على الحرية التامة للتصويت.

وخلال يوم الانتخابات، الأحد، يُحظر بداية من الساعة 18:00 وحتى الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، نشر أي أخبار تتعلق بالانتخابات سوى ما تصدره اللجنة العليا للانتخابات.

على أن يُرفع حظر النشر الانتخابي اعتباراً من التاسعة مساءً، أو بحسب ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات، بحسب موقع العربي الجديد.

وينحصر التنافس على الرئاسة التركية بين ثلاثة مرشحين، هم الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو، والمرشح عن تحالف "أتا" القومي المتطرف سنان أوغان، بعد انسحاب زعيم حزب "البلد" المعارض محرم إنجه من السباق الرئاسي في الساعات الأخيرة.

أمّا برلمانياً، فأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن الانتخابات يشارك فيها 24 حزباً سياسياً، و151 مرشحاً مستقلاً.

فيما كانت أعلنت سابقاً أن عدد الأحزاب البرلمانية التي تستوفي الشروط للمشاركة في الانتخابات هي 36 حزباً.

إلا أن القوائم المشتركة، والتحالفات، وخوض بعض الأحزاب الانتخابات باسم أحزاب أخرى وفي قوائمها، خفّضت هذا الرقم إلى 24 حزباً.

ومع التعديلات الدستورية وإقرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتٍ واحد، رُفع عدد أعضاء النواب في البرلمان إلى 600 عضو، فيما كان عدد النواب سابقاً قبل التعديلات 550 عضواً.