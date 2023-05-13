اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد خمسة أيام من العنف

أربيل (كوردستان 24)- تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ليل السبت والذي ينهي جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت خمسة أيام وقتل فيها 33 فلسطينياً وشخصان في إسرائيل.

أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة 19,00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.

وقال مسؤول أمني مصري مطلع لوكالة فرانس برس إنه "تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر عن وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم".

وتابع "بناء على ذلك يتم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضاً استهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق. وتحث مصر الطرفين على تطبيقه وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما".

وأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي لوكالة فرانس برس "موافقة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على الإعلان المصري لوقف النار بدءاً من العاشرة مساء"، موضحاً أن الاتفاق "يشمل وقف استهداف" عناصرهم، و"إسرائيل أقرت بأشياء لم تكن مسبقاً تقر بها".

وشدد الهندي على أنهم "حققوا بعض المكاسب والإنجازات في هذه الجولة".

وقبيل بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أطلق مقاتلون فلسطينيون صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، بحسب مراسلي فرانس برس.

ورداً على إطلاق الصواريخ شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على "ثلاث منصات صاروخية وموقع عسكري تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي للتدريب في قطاع غزة"، بحسب بيان للجيش الاسرائيلي