انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية

أربيل (كوردستان24)- بدأت صباح الأحد في عموم تركيا، عملية التصويت في الانتخابات التركية التي توصف بأنها "مصيرية وتاريخية" منذ 100 عام، حيث يتواجه رجب طيب إردوغان مع معارضة "موحدة" لأول مرة منذ عقدين.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر إعلان أي نتائج حتى التاسعة مساء، لكن بحلول ساعة متأخرة الأحد قد يكون هناك مؤشر جيد على ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة في انتخابات الرئاسة.

ويحق لـ60 مليونا و697 الف و843 ناخب، أن يقترع في هذه الانتخابات، التي ستستمر من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء.

وسيصوت الناخبون الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

ويشارك في الانتخابات 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي. بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمى "تحالف الجمهور" و"اتحالف الأمة" و"تحالف آتا (الأجداد)" و"تحالف العمل والحرية" و"اتحاد القوى الاشتراكية".

وتحظى هذه الانتخابات بأهمية استثنائية "إذ أنها ستحدد ما إذا كانت ستعود تركيا إلى الحكم الديمقراطي أو ستواصل طريقها نحو الأوتقراطية"، بحسب ما يقول خبراء ومحللون.

ولن يقررالتصويت فحسب من يقود تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ولكن أيضا طريقة الحكم، وإلى أين يتجه اقتصاد البلاد وسط أزمة غلاء معيشة عميقة، وشكل سياستها الخارجية التي اتخذت منعطفات غير متوقعة.

وفي حال فشل أي من المرشحين في الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فستجرى جولة إعادة في 28 مايو/أيار.