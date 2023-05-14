السوداني يدعو الفلاحين إلى عدم بيع محاصيلهم إلى المكاتب والتجار

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني يوم السبت، الفلاحين الى عدم بيع محاصيلهم إلى المكاتب والتجار، حتى لا تقلّ أرباحهم، موضحا أنَّه سيتابع أسباب تأّخر تسليم المستحقات المالية للفلاحين الذين سوّقوا محصول الذرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار مضيف النائب أحمد الجبوري في قرية السفينة التابعة لناحية الشورة جنوب مدينة الموصل".

وتابع البيان، أن" السوداني تحدَّث عن الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة للفلاحين، خصوصاً مع حلول موسم الحصاد والتسويق، وقد وضعت في حساباتها تأمين موسم تسويقي ناجح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مراكز التسويق خلال الأيام المقبلة".

وأكَّد السوداني، أن" مجلس الوزراء، بالرغم من عدم إقرار الموازنة، خصّص المبالغ المالية المتعلقة بمستحقات الفلاحين، الذين يسوّقون محاصيلهم، خلال سقف زمني لا يتجاوز الأسبوعين، وهو ما حصل في المحافظات التي بدأت فيها عمليات التسويق، حيث جرى صرف المستحقات المالية خلال يوم أو يومين فقط، داعياً الفلاحين إلى عدم بيع محاصيلهم إلى المكاتب والتجار، حتى لا تقلّ أرباحهم. وأوضح أنَّه سيتابع أسباب تأّخر تسليم المستحقات المالية للفلاحين الذين سوّقوا محصول الذرة".

وجدَّد رئيس مجلس الوزراء، حرصه على دعم المزارعين والفلاحين، خصوصاً في محافظة نينوى، مؤكِّداً أن" دعم الزراعة وتنشيطها، بقطاعيها الحكومي والخاص، سيرفد الاقتصاد العراقي بمقوّمات النهوض، بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الأحادي".