سیاسة

البرلمان العراقي يعقد جلسة "خاصة" للتصويت على الموازنة هذا الأسبوع

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله، اليوم الأحد، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة هذا الأسبوع للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة.

وقال عبد الله في بيان تابعته كوردستان 24 ، إنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، وسيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع".

واوضح ان "مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".

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