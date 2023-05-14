ثلاثة أحزاب كوردستانية تستجيب لمبادرة الرئيس بارزاني وتدعو لتفعيلها

أربيل (كوردستان24)- أعلنت ثلاثة أحزاب تابعة لتيار اليسار في إقليم كوردستان، تأييدها لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني في عقد اجتماع موسع للأحزاب الكوردستانية، داعية في الوقت نفسه الى تفعيل المبادرة.

وأعربت اللجنة المشتركة من الحزب الشيوعي الكوردستاني، وحزب الشغيلة الكوردستاني والحركة الديمقراطية لشعب كوردستان، تأييدها لمبادرة الرئيس بارزاني التي اطلقها قبل أيام.

وجاء في بيان مشترك، "تعتبر لجنة العمل المشتركة ليسار كوردستان، ان عقد اجتماع موسع للأحزاب السياسية في كوردستان يحظى بأهمية كبيرة، وذلك لتقييم العملية السياسية بشكل شامل ومسألة اجراء الانتخابات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأطلق الرئيس مسعود بارزاني مبادرة يوم الخميس، دعا فيها جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع بين جميع الاطراف، داعياً الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لعقد اجتماع ايضا لازالة الضبابية الموجودة.

وقال الرئيس مسعود بارزاني "أوجه نداء الى جميع الاطراف الكوردستانية الى فتح صفحة جديدة وعقد اجتماع موسع قبل الثامن عشر من هذا الشهر لبحث جميع المشاكل ومعالجتها، وقبل هذا الاجتماع ادعو المكتبين السياسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني لعقد اجتماع لازالة الضبابية الموجودة وتهيئة الظروف لعقد الاجتماع الموسع".