مؤسسة الشهداء تعلن رفع 605 جثة من المقابر الخاصة بضحايا سجناء بادوش

أربيل (كوردستان24)- اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، رفع 605 جثث من المقابر الخاصة بضحايا سجناء بادوش.

وقال مدير عام دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم، في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة مدير دائرة الطب العدلي ومسؤول في العتبة العباسية، ان "عصابات داعش اقتادت سجناء بادوش الى منطقة تبعد بعض الكيلومترات من السجن، وتم قتل نحو 600 سجين بالقرب من مجرى المياه".

واوضح، ان "عملية فتح وتنقيب المقابر تمت بدعم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وفريق التحقيق الدولي بعد صدور قرار فتح المقابر".

واضاف ان "عملية فتح المقابر استغرقت اكثر من سنتين، اسفرت عن رفع 605 جثث وبواقع 401 اجزاء من جسم و204 جسم كامل".

ولفت ضياء كريم، إلى ان "جميع الرفاة سلمت الى دائرة الطب العدلي لتحديد الهوية بعد تعرضها للسيول والتغييرات المناخية".