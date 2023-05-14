مجلس الوزراء يصادق على مشروع التنظيم المالي العام في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد 14 أيار مايو 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.

وفي بداية الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اجتماعات مجلس الوزراء.

كما جدد رئيس الوزراء نيابة عن مجلس الوزراء، دعم حكومة إقليم كوردستان لمبادرة ورسالة الرئيس مسعود بارزاني من أجل المصالحة الوطنية، وشدد على ضرورة الوحدة بين الأطراف الكوردستانية من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية.

وخصصت الفقرة الأولى من الاجتماع، لعرض آخر المستجدات المتعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في إطار الاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في 4/4/2023، والذي تم عرضه من قِبل رئيس الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة إقليم كوردستان، أوفت بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتنتظر الآن الحكومة الاتحادية وحكومة تركيا للتوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، في الوقت نفسه ينبغي على الحكومة الاتحادية، إرسال الموازنة اللازمة لحكومة إقليم كوردستان لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى حين إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية، وتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار الموازنة الاتحادية.

يتبع..