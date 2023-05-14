حكومة الإقليم تُنفّذ سبعة مشاريع خدمية في بنصلاة بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- تعمل بلدية بنصلاوة بأربيل، على تنفيذ سبعة مشاريع خدمية هي إنشاء وترمیم وتعبيد شوارع وإنشاء ومد مجاري في الأحياء والأماكن العامة بالقضاء.

إضافةً إلى تنفيذ مشروع وضع قوالب حجرية (كربستون) وإنشاء ومد أنابيب مجاري قبالة مسجد الإخوة بتكلفة 80 مليون دينار وتم إنهاء 90٪ من الأعمال.

كما يستمر تنفيذ مشروع ترمیم الجانب الثاني من الشارع الرئيسي بالسوق بتكلفة ملياري دولار و 536 مليوناً و 676 ألف دينار وتم الانتهاء بنسبة 55٪ من الأعمال.

كذلك تنفيذ مشروع الطرق وخط الأنابيب في حي گولان بتكلفة 631 مليون دينار وتم الانتهاء من 37٪ من الاعمال، وفق الموقع الرسمي لحكومة كوردستان.

وتعمل بلدية بنصلاة أيضاً على تنفيذ مشروع حفر طرق وخط أنابيب مجاري بحي (گرسور) بتكلفة 930 مليون و 655 ألف دينار وتم الانتهاء 70٪ من الاعمال.

كما تنفّذ البلدية مشروع شبكة مجاري في حي رابيرين بتكلفة 70 مليون دينار وتم الانتهاء 40٪ من الأعمال، وتنفیذ مشروع إنشاء مدرسة في حي (گرسور) بكلفة مليار دينار.

كذلك تنفيذ مشروع الأسفلت في بلدية بنصلاوة بتكلفة 79 مليون دينار وتم الانتهاء 80٪ من الأعمال.