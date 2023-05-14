مجتمع

حكومة الإقليم تُنفّذ سبعة مشاريع خدمية في بنصلاة بأربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
الصورة من الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان
الصورة من الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان
کوردستان بنصلاوة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تعمل بلدية بنصلاوة بأربيل، على تنفيذ سبعة مشاريع خدمية هي إنشاء وترمیم وتعبيد شوارع وإنشاء ومد مجاري في الأحياء والأماكن العامة بالقضاء.

إضافةً إلى تنفيذ مشروع وضع قوالب حجرية (كربستون) وإنشاء ومد أنابيب مجاري قبالة مسجد الإخوة بتكلفة 80 مليون دينار وتم إنهاء 90٪ من الأعمال.                  

كما يستمر تنفيذ مشروع ترمیم الجانب الثاني من الشارع الرئيسي بالسوق بتكلفة ملياري دولار و 536 مليوناً و 676 ألف دينار وتم الانتهاء بنسبة 55٪ من الأعمال.

كذلك تنفيذ مشروع الطرق وخط الأنابيب في حي گولان بتكلفة 631 مليون دينار وتم الانتهاء من 37٪ من الاعمال، وفق الموقع الرسمي لحكومة كوردستان.

وتعمل بلدية بنصلاة أيضاً على تنفيذ مشروع حفر طرق وخط أنابيب مجاري بحي (گرسور) بتكلفة 930 مليون و 655 ألف دينار وتم الانتهاء 70٪ من الاعمال.

كما تنفّذ البلدية مشروع شبكة مجاري في حي رابيرين بتكلفة 70 مليون دينار وتم الانتهاء 40٪ من الأعمال، وتنفیذ مشروع إنشاء مدرسة في حي (گرسور) بكلفة مليار دينار.

كذلك تنفيذ مشروع الأسفلت في بلدية بنصلاوة بتكلفة 79 مليون دينار وتم الانتهاء 80٪ من الأعمال.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف