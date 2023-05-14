أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نصف الأصوات

أربيل (كوردستان 24)- تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 51 في المئة من بطاقات الاقتراع، وفق وسائل إعلام رسمية.

وحتى الآن، حاز أردوغان الذي يتولى الحكم منذ عشرين عاماً، 52,2 في المئة من الأصوات مقابل 42,1 في المئة لمنافسه كمال كليجدار أوغلو، بحسب نتائج أولية نقلتها وكالة أنباء الأناضول.

وأُغلِقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وبدأ فرز الأصوات، بعد أن فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحاً.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائبًا.

وتعد هذه الانتحابات الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة: الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي.

ومرشح تحالف الأمة وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه أعلن الخميس انسحابه من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزباً سياسياً على مقاعد البرلمان.

وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن الأصوات التي يحصل عليها إينجه ستحتسب أصواتا صحيحة في الجولة الأولى.

ويخوض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي في الانتخابات العامة.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت خمسة مختلفة، هي: تحالف "الجمهور"، وتحالف "الأمة"، وتحالف "الأجداد"، وتحالف "العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".