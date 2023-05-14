بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات.. ماذا قال أردوغان وأوغلو؟

أربيل (كوردستان 24)- قال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي المنتهي ولايته ومرشح تحالف الشعب في انتخابات الرئاسة التركية "تمّت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".

جاء ذلك، مع إغلاق صناديق الاقتراع والبدء بفرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، مساء الأحد.

وغرّد عبر تويتر: "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا.. حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".

من جانبه، دعا مرشح تحالف "الأمة"، كمال كليجدار أوغلو، "أبطال الديمقراطية بألا يتركوا صناديق الاقتراع، مهما حدث، وذلك حتى يتم تقديم آخر تقرير عن آخر صندوق".

وقال عبر تويتر: "إن المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائبًا.

وتعد هذه الانتحابات الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويخوض 24 حزباً سياسياً و151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي في الانتخابات العامة.