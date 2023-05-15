سیاسة

القنصلية الأميركية بأربيل تُرحّب بعودة الاتحاد الوطني لاجتماعات مجلس وزراء كوردستان

أعربت القنصلية الأميركية عن تطلّعها للعمل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان حول الأولويات المشتركة لتحقيق مزيدٍ من التقدم في العلاقات
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من اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان بعد عودة فريق الاتحاد الوطني
من اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان بعد عودة فريق الاتحاد الوطني
کوردستان القنصلية الأميركية أربيل الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت القنصلية العامة الأميركية في أربيل، بعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس وزراء إقليم كوردستان، "بعد اتفاقٍ مع الديمقراطي الكوردستاني على قضايا مهمة".

وأعربت القنصلية، في بيانٍ لها، الاثنين، عن تطلّعها للعمل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان حول "أولوياتنا المشتركة لتحقيق مزيدٍ من التقدم في العلاقات".

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني، أعلن عودة فريقه الوزاري إلى اجتماعات مجلس وزراء إقليم كوردستان أمس الأحد، بعد أشهرٍ من المقاطعة.

يأتي ذلك بعد مبادرةٍ أطلقها الرئيس مسعود بارزاني خلال كلمةٍ له في افتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري، الخميس، لحل جميع المشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف الكوردية، خاصةً بين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) لإنهاء الوضع المتأزم والانسداد السياسي في الإقليم.

ودعا الرئيس بارزاني في كلمته، المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للاجتماع وإنهاء الخلافات بينهما، والتحضير لعقد اجتماعٍ موسّع قبل الثامن عشر من مايو أيار الجاري للتوصل لاتفاقٍ وتفاهمٍ مشترك. 

وكانت رئاسة إقليم كوردستان رحّبت هي أيضاً بعودة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني إلى اجتماعات مجلس الوزراء، متمنيةً أن تكون تلك الخطوة "بدايةً لحل القضايا الداخلية الأخرى في الإقليم".

وقالت رئاسة الإقليم في بيانٍ لها أمس الأحد، إن الإقليم يحتاج إلى التوافق والتضامن والوحدة أكثر من أي وقتٍ مضى.

مؤكّدةً أنها ستواصل جهودها "لحل جميع القضايا العالقة عبر الحوار والتفاهم"، مبديةً استعدادها لدعم أية خطوة من شأنها تعزيز موقف إقليم كوردستان.

 

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