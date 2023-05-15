زيلينسكي في برلين لحشد مزيد من الدعم العسكري

أربيل (كوردستان 24 ) - أدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الأحد) زيارة إلى ألمانيا، هي الأولى له منذ بدء الحرب الأوكرانية - الروسية، وذلك من أجل حشد مزيد من الدعم العسكري لبلاده.

وبينما أشاد زيلينسكي بحزمة مساعدات عسكرية جديدة أعلنتها برلين لكييف بقيمة 3 مليارات دولارات، فإنه حرص على تأكيد أن تلك الأسلحة لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، وإنما «لتحرير الأراضي الأوكرانية».

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس من مقر المستشارية في برلين، إنه يعمل على بناء تحالف دولي لتزويد بلاده بالمقاتلات الحربية؛ لكي تتمكن من التصدي لروسيا «المتفوقة جواً في الوقت الحالي»، مضيفاً أمام مستضيفه الذي لم يعلق على كلام الرئيس الأوكراني حول المقاتلات: «نريد أن نُغيّر هذه المعادلة». وعلى الرغم من أن شولتس أكد أن ألمانيا ستستمر في دعم أوكرانيا كلما احتاجت، مذكراً بحزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، فإنه لا يؤيد إرسال مقاتلات تطالب بها أوكرانيا منذ فترة. وتتخوف ألمانيا من أن إرسال مقاتلات عسكرية لأوكرانيا قد تعتبره روسيا تدخلاً مباشراً في الحرب، وتتخذ منه ذريعة لجر ألمانيا ودول «الناتو» إلى الحرب.