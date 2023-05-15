سیاسة

القنصل البريطاني في أربيل تؤكد دعم بلادها لاقليم كوردستان في شتى المجالات

روزي كيف :" أنا معجبة بالاكلات الكوردية وكوردستان بلد جميل جدا "
author_image دیار بکر
القنصل البريطاني في أربيل روزي كيف
القنصل البريطاني في أربيل روزي كيف
کوردستان

أربيل (كوردستان 24) -قال القنصل البريطاني العام في أربيل روسي كيف أن المملكة المتحدة تدعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان وستنسق مع حكومة الاقليم  في مجال الرقمنة والإصلاح المالي.

وتابعت روزي كيف خلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل :" نحن وكوردستان أعضاء في التحالف الدولي ضد داعش وسنساعد قوات البيشمركة وسنساعد الاقليم  في إجراء إصلاحات في وزارة البيشمركة .

وأضافت القنصل القنصل البريطاني في أربيل : " كوردستان بلد جميل وأنا سعيدة جدا هنا ، مبدية إعجابها بالاكلات الكوردية .

ولفتت أنها زارت منطقة بارزان وحضرت مراسم إفتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري ووصفته بالمهم . 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف