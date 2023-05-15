القنصل البريطاني في أربيل تؤكد دعم بلادها لاقليم كوردستان في شتى المجالات

أربيل (كوردستان 24) -قال القنصل البريطاني العام في أربيل روسي كيف أن المملكة المتحدة تدعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان وستنسق مع حكومة الاقليم في مجال الرقمنة والإصلاح المالي.

وتابعت روزي كيف خلال مؤتمر صحفي عقدته في أربيل :" نحن وكوردستان أعضاء في التحالف الدولي ضد داعش وسنساعد قوات البيشمركة وسنساعد الاقليم في إجراء إصلاحات في وزارة البيشمركة .

وأضافت القنصل القنصل البريطاني في أربيل : " كوردستان بلد جميل وأنا سعيدة جدا هنا ، مبدية إعجابها بالاكلات الكوردية .

ولفتت أنها زارت منطقة بارزان وحضرت مراسم إفتتاح صرح بارزاني الوطني التذكاري ووصفته بالمهم .