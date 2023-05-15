مواطنو منطقة سركران : بفضل جهود شاخوان عبدالله إستطعنا البدء بموسم حصاد القمح

أربيل (كوردستان 24 ) - بدأ موسم حصاد محصول الحنطة في محافظة كركوك وبدأ المزارعون بجني محاصيلهم .

مواطنون في منطقة سركران تحدثوا لمراسل كوردستان 24 في كركوك هيمن دلو أنه بدأ موسم حصاد الحنطة ، وبدأ المزارعون الكورد بعميلة جني محاصيلهم بحرية الان ،معربين عن شكرهم وإمتنانهم للجهود التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله الذي تابع وإستمع باستمرار لمشاكلهم مثل تعرضهم لهجمات من قبل العرب الوافدين وبدعم من الجيش العراقي المتمركز هناك بحسب مواطنين كورد في في المنطقة وأن هذه العمليات توقفت الان بجهود شاخوان عبدالله .

يذكر أن المناطق والمزارع الكوردية في محافظة كركوك مثل قرية " بلكانة " تتعرض بين الفينة والاخرى لعمليات حرق أو إعتداءات وتهديدات سواء من قبل العرب الوافدين أو الجيش العراقي المتمركز في المنطقة بغرض ترك مزارعهم وعد استمرار العمل فيها .

وكانت نحو 300 ألف دونم من أراضي المزارعين الكورد وبعض من التركمان مهددة بالاستيلاء عليها ، حيث من المقرر أن يتم تحويل قسم من هذه الاراضي الى مناطق سكنية لمنتسبي الجيش العراقي وقسم أخر الى ثكنات عسكرية تابعة للجيش العراقي .

وفي حدود سركران ايضا 40 قرية وفي داقوق 22 ألف دونم مهددة لخطر التعريب ،وفي توبزاوا وتركلان ويايجي 40 ألف دونم من الأراضي مهددة بالمصادرة.