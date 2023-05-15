محافظ أربيل: مشروع مأوى الكلاب الضّالة في مراحله النهائية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن مشروع بناء مأوى للكلاب الضالة بات في مراحله النهائية.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي، الاثنين، إن المأوى يُبنى ضمن أراضي محافظة أربيل ضمن مساحة 20 دونماً، وبتكلفةٍ تقدّر بنحو 455 مليون دينار، من ميزانية المحافظة.

وأعرب محافظ أربيل عن أمله في أن تبدأ باقي محافظات إقليم كوردستان باتخاذ الخطوة ذاتها، معتبراً أن مشكلة الكلاب الضالة لا توجد فقط في أربيل "بل في كل الإقليم".

وكان مدير دائرة البيطرة بأربيل، مامند محمد، أشار في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، إلى أن الكلاب السائبة تهاجم المواطنين وتشكّل تهديداً حقيقياً على حياتهم.

وأوضح أن تلك الكلاب تساهم بانتشار داء الكَلَب من خلال العض، كذلك تتسبب بالإسهال المائي من خلال الفواكه والخضروات.

وأضاف محمد أن الكلاب التي تقبض فرق البلدية عليها، بالتنسيق مع الفرق البيطرية، تُنقَل إلى المأوى، بعد إجراء عملية جراحية لها تمنعها من القدرة على الإنجاب.