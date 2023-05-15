صحة وبیئة

محافظ أربيل: مشروع مأوى الكلاب الضّالة في مراحله النهائية

author_image Kurdistan24 اربیل
تتسبب عضة الكلاب الضالة بداء الكَلَب
تتسبب عضة الكلاب الضالة بداء الكَلَب
کوردستان كلاب ضالة أوميد خوشناو مامند محمد

أربيل (كوردستان 24)- أكّد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن مشروع بناء مأوى للكلاب الضالة بات في مراحله النهائية.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي، الاثنين، إن المأوى يُبنى ضمن أراضي محافظة أربيل ضمن مساحة 20 دونماً، وبتكلفةٍ تقدّر بنحو 455 مليون دينار، من ميزانية المحافظة.

وأعرب محافظ أربيل عن أمله في أن تبدأ باقي محافظات إقليم كوردستان باتخاذ الخطوة ذاتها، معتبراً أن مشكلة الكلاب الضالة لا توجد فقط في أربيل "بل في كل الإقليم".

وكان مدير دائرة البيطرة بأربيل، مامند محمد، أشار في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، إلى أن الكلاب السائبة تهاجم المواطنين وتشكّل تهديداً حقيقياً على حياتهم.

وأوضح أن تلك الكلاب تساهم بانتشار داء الكَلَب من خلال العض، كذلك تتسبب بالإسهال المائي من خلال الفواكه والخضروات.

وأضاف محمد أن الكلاب التي تقبض فرق البلدية عليها، بالتنسيق مع الفرق البيطرية، تُنقَل إلى المأوى، بعد إجراء عملية جراحية لها تمنعها من القدرة على الإنجاب.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف