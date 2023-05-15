وفدٌ من القنصلية الصينية بأربيل يزور مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية

أربيل (كوردستان 24)- زار وفدٌ من القنصلية الصينية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، برئاسة القنصل العام الصيني بالوكالة "ليو تشينيونغ" ومسؤول الدائرة السياسية في القنصلية "تشن كوجيك".

وكان في استقبال الوفد الزائر، مدير عام مؤسسة كوردستان 24 الإعلامية، أحمد زاويتي وعددٍ من مديري الأقسام في المؤسسة.

وأكّد وفد القنصلية الصينية خلال زيارته، على تقوية العلاقات مع مؤسسة كوردستان 24، معرباً عن استعداده لتعزيز التعاون والتنسيق معها.

في غضون ذلك، أبدى الوفد الصيني إعجابه بوجود مؤسسةٍ إعلامية مثل كوردستان 24 في إقليم كوردستان، وذلك بعد الاطلاع والتجوّل في مختلفة أقسام المؤسسة.

وأعرب القنصل الصيني بالوكالة، عن استعدادهم لتقديم المساعدة في مجال العمل الإعلامي حول بلدهم عبر مؤسسة كوردستان 24، بصفتها "مؤسسة إعلامية كبيرة وموثوقة".